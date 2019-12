Estos son los emprendimientos en Costa Rica que tienen pocas probabilidades de subsistir

Por crhoy.com



Los pequeños emprendimientos financiados con capital costarricense tienen menos posibilidades de superar los 5 años de vida que aquellos fundados sobre capital extranjero, determinó el último Informe Estado de la Nación.



Hay dos tipos de empresas que tienen pocas probabilidades de subsistir: las microempresas que emplean como máximo a diez trabajadores, y las firmas que no logran enlistarse en las filas exportadoras costarricenses.



El panorama para esos emprendimientos en oscuro y su “esperanza de vida” es corta. Tan solo cinco años, según hallazgos del último Informe Estado de la Nación.



Es la mayoría de pequeños negocios, un 90%, la que tiene altas probabilidades de llegar a ese umbral de los cinco años. No obstante, al alcanzar esa “edad”, apenas un 63% logra seguir operando. La diferencia con las medianas y grandes empresas habla por sí sola en términos de expectativa de vida: el 88% de estas últimas siguen “respirando” después de un lustro.



Y, si una microempresa o no exportadora se encuentra dentro del grupo de las afortunadas que superan los 5 años de operaciones en los mercados, su sobrevida difícilmente le alcanzará para llegar a los 10 años pues solo un 52% de esas firmas alcanza esa línea. De nuevo, se marca una dura disparidad entre esta clase de negocios y los de tamaño mediano y grande, donde el porcentaje que llega a la década de producción es de un 80%, 28 puntos porcentuales más.



“Si en menos de diez años las microempresas no lograr crecer y dar el salto para convertirse como mínimo en pequeñas (11 a 35 trabajadores), su probabilidad de desaparecer es alta”, concluyó el Informe Estado de la Nación 2019.



La “nacionalidad” de la empresa también es un factor que pesa desde su creación y resulta determinante en términos de supervivencia.



Con base en datos recopilados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Estado de la Nación pudo determinar que las empresas de capital costarricense tienen mayores dificultades para sobrevivir que aquellas fundadas por extranjeros.



Mientras en el primer grupo los negocios tienen un 63% de probabilidades de alcanzar los 5 años, estas son de un 86% en el caso de los que están amparados por el capital extranjero.



“Y la brecha entre ambos aumenta en el tiempo”, advirtió el Informe.



El modelo de desarrollo costarricense se fundamenta en la apertura comercial con el exterior y en la atracción de inversión extranjera directa (IED).



Hasta la fecha ese el motor de la economía costarricense. El otro, el del mercado interno, es débil y carente de oportunidades de expansión. Ese factor puede incidir con fuerza en la realidad que enfrentan los emprendimientos que no logran conectarse con el sector externo.



El otro elemento, que podría acelerar la muerte de las microempresas y no exportadoras sería la escasez o ausencia de políticas públicas que ayuden a inyectarles vitaminas a ese tipo de negocios.



El Informe determinó que es importante que Costa Rica ponga en práctica ese tipo de acciones y no solo aquellas que se enfocan en incrementar el número de emprendimientos.



Al tamaño de la empresa y el origen de su capital se le suma el factor geográfico para determinar su éxito o fracaso.



Por ejemplo, los negocios con sede en la región Central y la Gran Área Metropolitana (GAM), en la región Huetar Norte y Huerta Caribe, son los que tienen la posibilidad más alta de sobrevivencia.



En esas regiones del país las microempresas y no exportadoras tienen más de un 63% de oportunidad de llegar a los 5 años de operaciones.



Pero si alguien que habita en el resto de regiones en las que se divide Costa Rica echa a andar un negocio tendrá solo un 34% de esperanzas de que la aventura empresarial triunfe y un 66% de probabilidades en contra. Hay una brecha tan ancha como un abismo entre los emprendedores costarricenses.



“Ello sugiere que en estas zonas las empresas enfrentan condiciones más adversas para desarrollarse. Estas diferencias entre los distintos territorios podrían ser un reflejo de las brechas regionales en el acceso a servicios, la plataforma institucional, la tecnología y la calidad de la infraestructura, asuntos sobre los que conviene ahondar en el futuro”, subrayó el Informe.



Los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN) hicieron el ejercicio de conjuntar en cinco grupos a los cantones para formar quintiles de acuerdo con el nivel de supervivencia de sus emprendimientos y los dividió en muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.



En el primer quintil se ubicaron principalmente cantones de las regiones Chorotega, Pacífico Central y Brunca.



En el segundo, aparecieron cantones de las regiones Central-GAM, Huetar Caribe y Central Periferia. En este caso, según el Informe, se detectó la coexistencia de cantones que están en el quintil “muy alto”, con otros del “bajo”, e incluso, del “muy bajo”.



Mientras que la región Huetar Norte se destaca por tener un comportamiento cantonal homogéneo con niveles de sobreviva para los emprendimientos altos y muy altos.



Dado el diagnóstico sobre la salud que tienen los emprendimientos micro y no exportadores, el PEN recomendó como parte del tratamiento para alargar la vida de esos pequeños organismos empresariales políticas de fomento para los sectores tradicionales, especialmente aquellos que se alejan de la GAM, que sirvan para eliminar las brechas que hay en términos territoriales y de productividad.