Atraca primer crucero en el nuevo muelle de Roatán

Por La Prensa de Honduras



Con una inversión de US$8 millones se amplió el Puerto de Roatán. El Barco OC Rivera fue el primero en atracar en el nuevo muelle de Port or Roatán.

En el Puerto de Roatán ya pueden atracar dos cruceros a la vez, luego de la construcción del segundo muelle por parte de la compañía Royal Caribbean.



Este miércoles atracó en el nuevo muelle el OC Riviera con 1.200 pasajeros y unos 800 tripulantes. Es el primero en atracar en la nueva estructura.



Con esta ampliación ahora en este puerto ya pueden atracar dos buques a la vez, antes solo lo podía hacer uno y cuando llegaban más a esta terminal tenían que anclar en el mar y bajar a los pasajeros a tierra a través de tender o pequeñas embarcaciones.



En la construcción del nuevo muelle se invirtieron ocho millones de dólares. Ahora con la llegada de cruceros se fortalecerá esta terminal que es manejada por la compañía Royal Caribbean, socios minoritarios de la alcaldía de Roatán y el Instituto Hondureño de Turismo (IHT).



El nuevo muelle cuenta con seis diques de amarre y atraque, una plataforma con una longitud de 330 metros lineales. Trabajaron 200 personas en su ejecución.



“Ha sido histórico este primer arribo en el segundo muelle del Port of Roatán, y representa un logro muy importante para nuestra isla, y en esta nueva etapa requerimos del apoyo de toda la comunidad”, expresó Kester Bodden, director de Port Of Roatán, a través de un comunicado que publicó la terminal de cruceros.



La falta de más infraestructura en este puerto limitaba la llegada de cruceristas, más en aquellos buques que no atracaban.



“El puerto de Roatán ya ha recibido hasta tres cruceros en un mismo día, pero solo uno podía atracar en el puerto, los otros se quedaban en la bahía, y los pasajeros tenían que ser trasladados en tender”, recordó Emilio Sivestri, comisionado presidencial de Turismo.



Estas inversiones son claves para garantizar esta industria que sostiene la economía de esta joya del Caribe hondureño.



Para la presente temporada se espera un gran incremento de turistas. “Ya con este segundo punto de atraque, las expectativas son grandes, va a aumentar la cantidad de cruceros al puerto de Roatán”, dijo Silvestri.



“Va a haber un incremento muy importante con la llegada de cruceros a Honduras”. A 2018 se habían recibido un 1.200.000 cruceristas, este año será arriba del 1,300,000. Eso es importante para el país”, estimó el también exministro del IHT.



La llegada de más turistas en cruceros a Roatán es una oportunidad para vender a Honduras.