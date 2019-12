La férrea defensa de Vladimir Putin a Trump ante el juicio político

Por BBC Mundo



Donald Trump recibió un inequívoco respaldo desde Moscú después de que la noche del miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara someter al presidente estadounidense a un juicio político.



“(El proceso) aún tiene que pasar por el Senado, donde los republicanos, por lo que yo sé, tienen mayoría”, señaló Putin.



“Difícilmente los representantes de su partido querrán apartarlo del poder por acusaciones, bajo mi punto de vista, absolutamente fabricadas“, consideró.



“Esto no es más que una continuación de una lucha política interna, con el partido que perdió las elecciones, el Partido Demócrata, tratando de alcanzar su objetivo por diferentes medios”, apuntó.



Putin recordó que los demócratas impulsaron desde 2017 una gran investigación contra Trump sobre una presunta colusión con Rusia para influir en las elecciones de 2016, lo cual concluyó sin una acusación contra el presidente de EE.UU.



“Primero acusan a Trump de una colusión con Rusia, luego resulta que no hubo colusión, por lo que esto no puede usarse como base para la destitución”, dijo Putin.



“Ahora se les ocurrió la idea de que presionó a Ucrania”. añadió.



Ante una pregunta de un periodista de EE.UU., el presidente ruso predijo que este no es el final de su colega de EE.UU.



“Usted plantea la pregunta como si la presidencia de Trump estuviera terminando. Y yo precisamente no estoy tan seguro de ello”, respondió en la rueda de prensa que se prolongó durante cuatro horas.

Invitado a Moscú

Con la mayoría del Partido Demócrata haciéndose valer en la Cámara de Representantes de EE.UU., Trump fue declarado bajo impeachment por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso.



Trump ha considerado que se trata de una “cacería de brujas” de los demócratas, a quienes acusa de intentar fabricar un caso en su contra para evitar que contienda por la reelección en 2020.



El proceso pasó al Senado, que se erigirá como tribunal para procesar la acusación. Se requieren dos terceras partes de los votos para que se dé la destitución del presidente si es hallado culpable.



El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ha defendido a Trump ante un “injusto” trato de los demócratas, dijo.

Los republicanos tienen la mayoría en el Senado, por lo que es improbable que el juicio político proceda como en la Cámara de Representantes.



De cara al próximo año, Putin también refrendó la invitación para que el presidente de EE.UU. visite Moscú el 9 de mayo para conmemorar el 75º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.



Putin cumplirá el 31 de diciembre 20 años en el poder, aunque fue primer ministro cuatro de esos años.