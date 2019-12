China considera el bloqueo de la OMC el golpe 'más severo' al comercio multilateral desde 1995

Por Europa Press



China que Estados Unidos haya impedido la renovación de los jueces que lo componen, lo que ha calificado del "golpe más severo" al comercio multilateral desde la fundación de la institución en 1995.



"Este es el golpe más severo al sistema multilateral de comercio desde el establecimiento de la OMC", ha señalado en rueda de prensa Gao Feng, portavoz del Ministerio de Comercio de China, después de que el bloqueo de Washington a la renovación del órgano tras la jubilación de varios jueces haya provocado de facto la paralización de su actividad.



El funcionario chino ha afirmado que el país "lamenta esta situación" y ha defendido que el funcionamiento normal y efectivo del mecanismo de resolución de controversias "es crucial" para mantener la estabilidad, la autoridad y la eficacia del sistema de comercio multilateral, así como el orden comercial global basado en normas.



"China continuará defendiendo firmemente el sistema multilateral de comercio basado en normas y apoyará los esfuerzos de todas las partes para restablecer el funcionamiento del órgano de apelaciones", ha asegurado el portavoz del Ministerio de Comercio de China.



Al mismo tiempo, Gao ha indicado que Pekín estudia un plan provisional para manejar las disputas ante la OMC durante la parálisis de este órgano, para lo que presentará sus propuestas y está dispuesta a colaborar con otros miembros de cara a reestablecer su actividad efectiva del mecanismo lo antes posible.



En este sentido, el portavoz ha recordado que la OMC tiene actualmente un total de catorce casos apelados a la espera de juicio y, a excepción de cuatro casos en los que se han celebrado audiencias, los otros diez no pueden completarse, mientras que docenas de otros pleitos están en proceso de audiencias.



"Aunque China no tiene casos en la etapa de apelación, varias disputas ya han entrado en la etapa de audiencia del panel. Si la parálisis del Órgano de Apelación no se resuelve, estas y las del proceso del panel se verán afectadas", ha advertido.