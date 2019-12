El Sistema de la Integración Centroamericana lamenta 'dificultades' en el diálogo regional

Por AFP



El diálogo político entre los gobiernos centroamericanos atraviesa un "momento complicado" por las disputas y desacuerdos entre los gobernantes de la región, advirtió este miércoles un dirigente del sistema de integración regional.



"No es un secreto que la región atraviesa por un momento complicado en cuanto a la fluidez y constancia del diálogo político al más alto nivel", afirmó el expresidente guatemalteco Vinicio Cerezo, secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).



Como un ejemplo de ese mal momento político en la región, ningún presidente acudió a una reunión del organismo regional a la que estaban convocados para este miércoles en la sede de la cancillería salvadoreña en Antiguo Cuscatlán, a 10 kilómetros al oeste de San Salvador.



En la reunión solo participó el vicepresidente salvadoreño Felix Ulloa junto a ministros u otros funcionarios del resto de la región.



El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tiene una relación tensa con sus colegas de Nicaragua y Honduras, Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, a quienes llegó a llamar "dictadores" y no invitó a su toma de poder en junio pasado.



En su discurso en la cita, Cerezo aseguró que la región ya no tiene tiempo para determinar "hacia dónde irá" en materia de integración.



Cerezo comentó que recientemente unos 200 jóvenes de istmo centroamericano se reunieron bajo el auspicio del SICA para intercambiar visiones sobre cómo lograr una Centroamérica más desarrollada.



"La juventud quiere ver una región comercialmente interconectada(...), una región caracterizada por una economía completamente verde y azul, donde la protección de la biodiversidad, la preservación de los recursos naturales y el uso de fuentes renovables de energía transforme nuestra realidad", afirmó.



El secretario general del organismo regional enfatizó que para concretar los anhelos de los jóvenes es "imperativo" que los gobiernos "rescaten el diálogo político al más alto nivel".



"El SICA no es solamente el espacio político que tenemos para consolidar la paz, sino también nuestra plataforma compartida para alcanzar el desarrollo", sostuvo Cerezo.



Invitó a los mandatarios a sostener "una reunión virtual" mediante videoconfrencia para "concretar" acciones de cara al futuro de la región.