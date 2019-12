Parlacén juramentará a diputados de Guatemala el 14 de enero de 2020

Por Prensa Libre

El Secretario de Asuntos Parlamentario del Parlacén, el nicaragüense Arturo Bravo, informó que el 14 de enero del 2020 por la mañana se llevarán a cabo una sesión plenaria ordinaria en la sede ubicada en la zona 5 para juramentar a los 20 nuevos integrantes de la bancada de Guatemala.



Asimismo, se podría elegir al nuevo presidente de este organismo, el cual es ocupado temporalmente por el exvicepresidente Alfonso Fuentes Soria, quien dejará el cargo junto a los otros 21 integrantes de la bancada nacional, entre ellos el expresidente Alejandro Maldonado.



Este cambio se podrá efectuar siempre y cuando ya existe un candidato consensuado entre los parlamentarios guatemaltecos. “En caso no haya un candidato único tendremos que imprimir papeletas y llevar a cabo la elección el 16”, explicó Bravo.



En cuando a la juramentación de Morales y Cabrera, el Secretario de Asuntos Parlamentarios informó que no se podría efectuar el 14 porque hasta ese día por la tarde se realizará la transmisión de mando y los parlamentarios centroamericanos asistirán a la juramentación del nuevo gobierno de Alejandro Giammattei.



“La juramentación tendría que llevarse a cabo el 16, porque antes Morales y Cabrera deben entregar el cargo”, explicó Bravo, quien también recalcó que ambos mandatarios deberán solicitar su incorporación al organismo, porque no se adquiere de manera automática.



“Él podría hacerlo al enviar su carta antes o después de termine su mandato, pero tiene que cumplir con este requisito. Su petición la debe hacer ante la Junta Directiva y esta me la traslada para que yo la programe, porque organizo lo que se va a discutir en las sesiones”, explicó Bravo.



El secretario relató que en la plenaria del del 17 de enero, la última de ese mes, se “darán a conocer opiniones sobre los informes que presentó la Sieca (Secretaría de Integración Económica de Centroamérica), el Consejo Monetario Centroamericano y algunos dictámenes. Eso se hará en el edificio de la zona 5”.

Solo Guatemala tiene bancada completa

El Parlacén está integrado por 20 diputados electos de cada uno de los países que lo integran: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y la Republica Dominicana, a quienes se deben integrar los expresidentes y exvicepresidentes de cada uno los países citados.

Sin embargo, en la actualidad solo Guatemala tiene sus 22 parlamentarios, pues los demás países, por diferentes causas, no han integrado a sus exmandatarios. De esa cuenta el foro debería ser de 132 diputados, pero en estos momentos solo cuenta con 123.



El Salvador solo tiene sus 20 diputados porque el expresidente Salvador Sánchez Cerén y el exvicepresidente Óscar Ortiz decidieron no incorporarse al parlamento regional. “En el caso de estos funcionarios, es una decisión personal formar parte del organismo, no es algo automático” comentó el actual presidente del Parlacén, Alfonso Fuentes Soria.



Los exmandatarios de Panamá Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo tampoco forman parte del Parlacén porque decidieron ser coherentes con la intención de dejar de formar parte de este organismo. Varela fue canciller de Ricardo Martinelli, quien tomó posesión pero luego fue enjuiciado por corrupción.

Bravo relató que Varela justificó su ausencia del Parlacén explicando que “no tenía la autoridad moral para irse a sentar al foro centroamericano cuando lo había criticado desde que era canciller y luego presidente de Panamá”.



Honduras tiene solo a la exvicepresidenta Ana Roxana Guevara Pinto, quien ocupó ese cargo de enero del 2014 al 2018, junto con Juan Orlando Hernández, quien logró reelegirse y comenzó un nuevo mandato en enero de 2018 con Ricardo Antonio Álvarez como vicepresidente. Por lo que solo cuenta con 21 diputados.



Nicaragua tiene únicamente a los 20 diputados electos, porque Daniel Ortega se mantiene en el poder desde 2007. República Dominicana también tiene solo 20 diputados porque el presidente Danilo Medina fue reelecto y su predecesor Leonel Fernández “está desempeñando en una Fundación de Europa y América Latina y además, participó en las elecciones contra Medina” relató Fuentes Soria.



Fuentes Soria, quien en enero dejará el cargo de Presidente temporal del Parlacén, recalca sobre el hecho que la decisión de incorporarse al ente centroamericano es una decisión personal de los exmandatarios. “En Guatemala tenemos el caso del Óscar Berger y Eduardo Stein, no quisieron formar parte de este organismo. Estas decisiones son las que provocan que la mayoría de los países no tengan sus 22 diputados”.

Sin inmunidad

El presidente Jimmy Morales y su vicepresidente, Jafeth Cabrera pierden su inmunidad el próximo 14 de enero pero en un lapso de 48 volverán a gozar del beneficio, ya que el Parlacén ha adelantado su período de sesiones y esto permitirá agilizar la toma de posesión de los nuevos congresistas regionales.

Previo a asumir la curul, Morales y Cabrera, deberán dejar la Presidencia y con este acto perderían el derecho a antejuicio y lo recuperarían al ser juramentados durante la plenaria del Parlacén. Situación contraria a los 20 diputados electos quienes mantienen este derecho desde su inscripción como candidatos.



El presidente Morales tiene un proceso penal por financiamiento ilícito del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), sin embargo, su inmunidad como funcionario obligó a que se abriera un proceso de antejuicio que se encuentra engavetado en el Congreso, por lo que las investigaciones en su contra no han podido avanzar.





Por el mismo delito está siendo procesada actualmente Sandra Torres Casanova. Su proceso penal se estancó mientras ella gozaba de la inmunidad que le otorgó ser candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, pero fue capturada y enviada a prisión provisional luego que perdiera las elecciones y se quedara sin protección penal.



Morales perdería su inmunidad como presidente de la República el 14 de enero y la recuperaría hasta que asuma su lugar en el Parlacén, esto según el Reglamento y el Tratado Constitutivo de ese organismo, aunque hay constitucionalistas que consideran que ningún presidente y el vicepresidente goza de inmunidad porque no fueron electos por la población para este organismo.