Trump devela plan para importar medicamentos más baratos a EEUU

Por AFP

El gobierno de Estados Unidos reveló este miércoles un plan para permitir la importación de medicamentos a precios más bajos desde Canadá y otros países, iniciativa que horas más tarde fue rechazada por Ottawa.



Canadá advirtió que no tiene la vocación ni la capacidad de responder a la demanda estadounidense. "Estas medidas no tendrán impacto en los precios o el acceso de los estadounidenses", dijo a la AFP Thierry Bélair, portavoz de la secretaria de Salud canadiense, Patty Hajdu. "Nuestra prioridad es el acceso de los canadienses a los medicamentos que necesitan".



Más temprano, el secretario de Salud estadounidense, Alex Azar, dijo en una conferencia de prensa telefónica que "ningún presidente ha contado con la voluntad de la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos) de abrir la puerta a importaciones seguras de medicamentos desde Canadá".



El departamento de Salud publicó este miércoles la guía y reglas propuestas que describen dos caminos para formalizar el plan del presidente Donald Trump, presentado por primera vez a fines de julio.



Bajo el primer camino, los estados estadounidenses podrán proponer programas de importación de medicamentos ya autorizados en Canadá. La FDA deberá aprobar esos programas que luego permitirán la importación a esos estados específicos. Vermont y New Hampshire, que limitan con el vecino del norte, ya son candidatos.



Sin embargo, estos programas no podrán incluir drogas biológicas -las elaboradas a partir de moléculas u organismos vivos-, lo que implica que medicamentos como la insulina, cuyo precio suele ser muy alto en Estados Unidos, quedarían excluidos.



Una segunda vía permitiría a las compañías farmacéuticas de Estados Unidos importar medicamentos que comercializan en el extranjero.



Esta medida ilustra un absurdo del sistema de salud estadounidense donde, debido a los intermediarios -farmacias o compañías de seguros médicos-, los fabricantes no pueden bajar el precio que los pacientes pagan en el mostrador.



Por lo tanto, las empresas podrán importar sus versiones extranjeras, pero idénticas, de sus propios fármacos autorizados en Estados Unidos, incluidos medicamentos biológicos. Estos se venderían bajo un código separado y a un precio reducido.



La medida, dijo Azar, permitiría a las compañías farmacéuticas "traer ese mismo producto a Estados Unidos para competir básicamente contra su propio producto, pero a un precio de lista más bajo".