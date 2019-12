México reitera rechazo a inspección laboral de EEUU por T-MEC

Por AFP



El principal negociador mexicano del tratado comercial T-MEC reiteró este domingo que su país no aceptará que Estados Unidos utilice inspectores para vigilar el cumplimiento de normas laborales en México, en el marco de ese acuerdo trinacional.



"Se contempla (en Estados Unidos) nombrar a 5 agregados diplomáticos laborales en México, cuya función no está clara pero que México jamás aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados", escribió Jesús Seade en Twitter.



El funcionario respondió así a la controversia que suscitó el sábado la inclusión de funcionarios estadounidenses que supervisen el cumplimiento de las normas laborales mexicanas, como estipula un proyecto de ley presentado en el Capitolio para ratificar el acuerdo.



"Esto es todo en la activa discusión reciente, en que muchos con malicia o desinformación hablan de 'letras chiquitas' (detalles) del tratado", agregó.



Tras conocerse el contenido de ese proyecto de ley, Seade dijo a periodistas el sábado que la disposición no fue consultada con México y que envió una carta al representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, con el reclamo del país.



Seade dijo también en ese momento que funcionarios como un agregado laboral no pueden tener atribuciones de inspección de acuerdo con la legislación mexicana.



Sin embargo, senadores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) pidieron su comparecencia en la Cámara Alta al acusar que el gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador firmó el acuerdo sin conocerlo



"¿Por qué el gobierno firmó una adenda al T-MEC sin conocer su contenido ni el alcance de sus implicaciones?", dijo el grupo parlamentario en un comunicado.



La legislación presentada al Congreso estadounidense es parte del proceso de ratificación del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que fue firmado por representantes de los tres países el 10 de diciembre. El jueves pasado, el Senado mexicano dio su visto bueno a los cambios acordados para el pacto.



El tratado fue firmado originalmente en noviembre de 2018 y solo había sido ratificado por México. Para aprobarlo en Estados Unidos, los legisladores demócratas exigieron previsiones para que México cumpla con normas laborales que le impidan sacar ventajas frente a la mano de obra estadounidense, que es más cara.



Estados Unidos llegó a proponer que inspectores fiscalizaran a las fábricas mexicanas para certificar el respeto a las normas laborales del T-MEC, pero el gobierno de López Obrador se opuso. En su lugar, Seade dijo que los países acordaron la creación de paneles para la solución de controversias.



El T-MEC sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente desde 1994 y que ha sido duramente atacado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que llevó a la negociación de un nuevo acuerdo.