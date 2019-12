El Salvador: Nicolás Martínez asume como nuevo presidente del Banco Central de Reserva

Por estrategiaynegocios.net



El economista Nicolás Alfredo Martínez asumió hoy como nuevo presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), tras la renuncia al cargo de Carlos Federico Paredes.



Martínez fue designado tras la salida de Paredes a pedido del presidente de salvadoreño Nayib Bukele.



El nuevo jefe del BCR es licenciado en Economía, graduado de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA), además tiene el título de Bachelor en Matemáticas y Economía de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos; posgrado en Macroeconomía Aplicada de la Pontificia Universidad Católica, Chile; así como una maestría en Finanzas de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala.



Martínez también ha fungido como asesor técnico de varias administraciones, asimismo fue asistente económico para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional entre 1990 y 1991, también laboró como especialista económico del Ministerio de Planificación, entre 1993 y 1994.



Actualmente es catedrático de pregrado y posgrado en universidades de El Salvador, Nicaragua, Panamá y Guatemala.



Martínez reemplaza en el cargo Paredes quien renunció el 27 de noviembre tras asumir en los primeros días de junio, tras el cambio de gobioerno.



El pasado lunes 25 de noviembre, Carlos Federico Paredes participó del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE), donde dijo a estrategiaynegocios.net que la entidad se prepara para presentar el calendario de metas acuerdo con la relación que tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en diciembre, donde además se reportarán los resultados del desempeño de la economía al cierre del tercer trimestre de 2019.



Paredes ha enfrentado este año una audiencia preliminar acusado del delito de estafa agravada en el Juzgado Segundo de Instrucción de la ciudad de Santa Tecla.



Paredes explicó en una entrevista de Canal 33 que fue el presidente Nayib Bukele quien le pidió la renuncia. "Hay un sentido ético del presidente de que hay un ciudadano y si sale bien (habla de sí mismo) es porque es ciudadano y no funcionario", dijo.



La Fiscalía acusa a Paredes y a otro imputado, César Augusto Alvarado Reyes, de haber cobrado por terrenos que supuestamente le pertenecían al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). El caso está en investigación.



"Estoy tranquilo. Mi conciencia está limpia. No tengo la menor duda de que los principios y modales que me han inculcado en mi familia se van a mantener en mi vida", dijo Paredes en el programa República 33.