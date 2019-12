Llegan a Guatemala otros cuatro hondureños bajo acuerdo migratorio

Por El Heraldo



Cuatro ciudadanos hondureños llegaron la mañana del lunes a Guatemala en un vuelo desde El Paso, Texas, bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA), que ha convertido a esta nación en un tercer país seguro, es decir, en un receptor de migrantes centroamericanos que solicitan asilo en Estados Unidos pero que son transferidos aquí para solventar su situación.



La Dirección de Migración confirmó a The Associated Press la llegada de los hondureños, todos mayores de edad. La organización no gubernamental Refugio de la Niñez tendrá a su cargo apoyo psicológico, médico y legal de los migrantes. Si alguno de ellos decide volver a su país de origen, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) tendrá a su cargo a su cargo los traslados.



Con los trasladados suman ya ocho migrantes de Honduras y El Salvador que han sido transferidos a Guatemala. Junto a ellos también viajaron 106 migrantes guatemaltecos entre adultos y menores de edad deportados desde el norte.



De enero a la fecha, más de 51.300 guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos, sin embargo, día a día cientos de guatemaltecos huyen de la pobreza, el hambre y la violencia en el país centroamericano.