Panamá: Juegos de azar adeudan US$1,5 millones en impuesto

Por La Estrella de Panamá



Las auditorías y los operativos de fiscalización de la Junta de Control de Juegos (JCJ) detectaron US$1,5 millones de déficit en la recaudación de impuestos y el decomiso de un sin número de máquinas tragamonedas Tipo C ilegales, informó el secretario ejecutivo de esta entidad, Manuel Sánchez.



“Hemos realizado un esfuerzo con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, y el viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, en los últimos meses, para aumentar el pie de fuerza de los auditores, y así mismo, la cantidad de inspectores, con el propósito de obtener resultados tangibles”, agregó Sánchez.



En los últimos cinco años se hicieron aproximadamente dos o tres operativos, una carencia en la supervisión que aumentó el juego clandestino, escenario que la nueva administración busca cambiar, incrementando la fiscalización, que hasta la fecha suma 30 operativos, para la detección de máquinas ilegales tragamonedas Tipo C.



Aunado a esto, se adelanta la interconexión de las máquinas tragamonedas, un proyecto que irá a licitación y que permitirá supervisar desde la JCJ y en tiempo real, cada dólar que ingresa en los casinos completos, salas Tipo A y mesas de juego, entre otras operaciones.



Así mismo, se colocará un chip en las máquinas tragamonedas Tipo C, en reemplazo de las placas vulnerables con las que hoy cuentan para su identificación.



Además, “se realiza una ardua labor para la regulación adecuada del juego por internet, debido a la proliferación de páginas clandestinas que, entre otras cosas, permiten la participación de menores de edad, no garantizan el pago de los premios a los jugadores y no pagan impuestos”, añadió el Secretario Ejecutivo de la JCJ.



El funcionario advirtió que la JCJ será inclemente con el juego ilegal. “Vamos a decomisar, multar y poner las denuncias penales pertinentes”, puntualizó.