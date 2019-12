Funcionario EEUU: Darle más tiempo al TPS de El Salvador es una razón de logística

Por VoaNoticias



Ken Cuccinelli, Subdirector principal de la agencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y Subsecretario Interino de Seguridad Nacional del Departamento de Estado, dijo el martes que la razón por la que los salvadoreños con el Estatus de Protección Temporal (TPS) cuentan con un año extra de validez de sus permisos de trabajo es por la cantidad amparada con TPS.



"Los números son grandes, más de un cuarto de millón de todos los países que tienen TPS. Es una razón de logística, la de dar más tiempo para la transición para El Salvador", dijo el funcionario durante una conferencia de prensa donde brindaron un informe de los esfuerzos que el gobierno de EE.UU. hace para fortalecer la seguridad fronteriza y asociaciones regionales en América Central.



A sus declaraciones suma el tiempo que probablemente pueda tomar las litigaciones presentadas para extender el TPS, que según publicó el Departamento de Estado, concluye oficialmente en enero de 2021.



Cuccinelli era parte de un panel de funcionarios que brindaron un informe de los esfuerzos conjuntos sobre seguridad fronteriza y asociaciones regionales en América Central.



En la reunión se comentó, además, sobre los esfuerzos que los líderes en la región están haciendo por mejorar las condiciones de sus países y así ofrecer más oportunidades que persuadan a los ciudadanos a no migrar de manera ilegal.



Cuccinelli destacó el trabajo y liderazgo del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en ese aspecto.



"Soy un exfiscal general y presto mucha atención a la MS13; cuando fui el fiscal del estado de Virginia, ellos eran la fuente más peligrosa de violencia en el área, y habían personas que decían que no podían ser controlados por el gobierno. Bueno, un nuevo presidente, dedicado al bienestar de su país, vino y muy rápidamente logró cambios significativos para atacar ese problema; ese es el tipo de acciones que en el Departamento de Estado apoyamos", aseguró.



En lo conferencia, los funcionarios dijeron que la administración del presidente Donald Trump se ha enfocado en hacer valer las leyes y que sus esfuerzos por disminuir la inmigración ilegal ha dado resultados positivos, ya que los números han bajado significativamente.



Pero siguen pidiendo el apoyo de las autoridades de los países centroamericanos para que las personas no se arriesguen a viajar y que así eviten los peligros a los que pueden enfrentarse.