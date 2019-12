Costa Rica: La naturaleza es nuestro seguro de vida

Por AFP

La naturaleza puede aportar el 30% de las soluciones al calentamiento, explica en la COP25 de Madrid el ministro de Ambiente de Costa Rica, país artífice de una nueva coalición para proteger un tercio de las áreas naturales del planeta.



En esta Conferencia de la ONU sobre el Clima que busca incorporar la necesidad de preservar la biodiversidad en la lucha contra el calentamiento, el ministro costarricense de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, busca convencer el máximo de países de actuar más rápido y con mayor ambición.



No en vano, fue una Coalición de Gran Ambición de países ricos y en desarrollo quienes con un intenso y discreto trabajo previo posibilitaron en 2015 el Acuerdo de París, el mayor compromiso internacional para frenar el cambio climático.



Junto a otros cinco países - Finlandia, Francia, Gabón, Granada y Reino Unido - Costa Rica puso en octubre en San José la primera piedra de la Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas.



Su principal objetivo: proteger el 30% de los espacios naturales de la Tierra en 2030, una iniciativa que empieza a conocerse como #30x30.



Según afirma a la AFP Rodríguez, unos 20 países, además de ONGs y científicos, se sumaron hasta ahora a la Coalición, que será lanzada oficialmente durante el congreso mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en junio en Marsella (Francia).



Pregunta: Esta COP25 estaba llamada a ser una "COP azul" al integrar la importancia de los océanos en la lucha contra el calentamiento. ¿Se adoptará finalmente alguna decisión al respecto?



Respuesta: Me gustaría que hubiera un compromiso de empezar a conversar al respecto. Pero también mucho más, con elementos más ambiciosos en términos de tiempos y un lenguaje fuerte (en la declaración final).



P: ¿Cuál es la importancia de la naturaleza en la lucha contra el calentamiento?



R: Las soluciones basadas en la naturaleza son fundamentales en lograr el + 1,5 ºC. Pero no les estamos dando la atención ni la inversión que requieren. Estas representan un 30% de la solución climática y reciben solamente el 3% de los fondos internacionales para la mitigación y adaptación al calentamiento.



P: ¿Cómo se concretan esta soluciones?



R: Hay que conservar los ecosistemas naturales. Pueden ser bosques, arrecifes, humedales, manglares, en Rusia o en Costa Rica. También hay que restaurar mediante actividades que aumenten la biomasa una cantidad considerable de los ecosistemas que fueron degradados y que no son aptos para la producción de alimentos.



P: ¿En qué estado se halla la formación de la Coalición de Gran Ambición para la Naturaleza y las Personas?



R: Estamos en esa fase silenciosa de darnos a conocer, invitando a países. Tenemos unos 20 países del Norte y del Sur: naciones insulares, países africanos, de América Latina, Europa y Asia. El objetivo principal será proteger el 30% de las áreas naturales en 2030 y tiene que ir aparejado de un compromiso financiero. Para ello, hay muchas ideas pero hay que hacerlas políticamente potables.



P: ¿Cuál es el compromiso del Norte respecto al Sur, que alberga gran parte de la naturaleza?



R: El Norte tiene mucho interés en que el Sur proteja su naturaleza. La naturaleza es el seguro de vida que tenemos los seres humanos. Además, la restauración ayudará por ejemplo a Europa a ser mas resiliente al cambio climático.



P: ¿Cómo se puede técnicamente proteger el 30% de la naturaleza planetaria?



R: Ya se sabe cómo. El mundo tiene 50 años de experiencia en el tema del manejo de protección de la naturaleza, con esquemas públicos, privados y mixtos, con comunidades campesinas, indígenas... El problema es la eficiencia, que es muy baja. Las áreas protegidas tienen que ser funcionales, de manera que la naturaleza nos de todos los servicios que requerimos para mitigar el calentamiento.