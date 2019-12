¿Cuál es el principal obstáculo para conectar a más guatemaltecos a internet?

Por Prensa Libre



En el índice de desarrollo de banda ancha, de los 65 países analizados, Guatemala está en el puesto 61.



Según la última evaluación del Foro Económico Mundial, a través del Informe Global de Competitividad en Guatemala sólo el 3.1% de su población tiene Internet de banda ancha residencial y el 17% en dispositivos móviles, por lo que se busca construir una agenda para que todo el país esté conectado.



Fundesa realizó el conversatorio “Construyendo una agenda para el desarrollo digital – competitividad e integración regional” en donde se conocieron los retos y desafíos que tiene el país.



“Los datos que presentaron han dicho que hasta un punto porcentual del PIB puede venir de un crecimiento en tecnología, entonces es importante no solo para temas de gobierno electrónico, trámites más ágiles, sino proveer servicios a la población de educación, salud, a través de mayor acceso” dijo Fernando Spross, investigador de Fundesa.



Infraestructura, el mayor reto para la digitalización



Los desafíos que se identificaron es la infraestructura y la utilización de banda ancha y el 4G y 5G. Sin embargo, hay lugares en el país que aún tienen 2G, y otros que no tienen acceso aún.



Allan Ruiz, secretario de la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones, en su intervención dijo que Guatemala es un país grande y hermoso, pero eso tiene un limitante de poder llegar a toda la población con la infraestructura para acceder a los servicios de banda ancha. Agregó que el país tiene un marco normativo que no está listo para la transformación digital y es importante revisarlo, sobre todo pensando en que la tecnología ahora no se tiene que centrar en un Ministerio, debe de ser transversal a todo el Estado y a todo el país.



Ruiz opina que lo que falta es tener una política pública, y sin un desarrollo digital el país no será atractivo para la inversión extranjera. Se necesita voluntad política y que no sea un plan a corto plazo o del gobierno de turno, sino que sea un plan país.