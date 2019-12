Nicaragua: Carne y actividad minera mantienen a flote las exportaciones

Por La Prensa de Nicaragua



Este año las remesas y las exportaciones siguieron creciendo, pese a que el caso de las exportaciones el panorama era incierto. Hasta noviembre en concepto de los envíos ingresaron a la economía nicaragüense US$2.535.93 millones, superior a los US$2.447.23 millones que se percibieron en igual lapso del año pasado, según cifras preliminares del Centro de Trámites de Exportaciones (Cetrex).



Eso ha significado un empuje a la economía de US$88,7 millones adicionales, lo que implica un crecimiento de 3.6 por ciento en el periodo de referencia. Este incremento fue influenciado por más ingresos por ventas de carne de bovino y el oro bruto.



Por el contrario en el caso del volumen entre enero y noviembre Nicaragua exportó 2,09 millones de toneladas de productos, menor a las 2,19 millones de toneladas en similar periodo del año pasado, eso significó una caída del 4,4%.



No obstante, a nivel de los 20 principales productos se registra un crecimiento del 8% en volumen y 5,9% en valor, según cifras preliminares del Cetrex, que luego deben ser confirmadas por el Banco Central.



Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) explica que la caída en volumen es fuerte, pero el aumento del precio por kilogramo exportado provocó un crecimiento en valor.



“Los precio subieron 8,4% y eso compensó la caída en volumen, es decir que los exportadores no aprovecharon el aumento de los precio, el único que lo aprovechó fue el oro, pero si sacas el oro vas a tener una caída en valor, es importante aclarar que el crecimiento del oro es atípico, el próximo año yo no creo que el oro va tener el mismo comportamiento y es ahí donde veremos una caída en las exportaciones”, dijo Jacoby.



El pronóstico de Jacoby coincide con el informe de Coyuntura de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), el cual proyecta una caída en las exportaciones totales el próximo año de 3,1%, principalmente por reducciones en envíos de los productos tradicionales, es decir fuera de zona franca, que disminuirían 9,8%.

Los precios mejoran

Los datos oficiales indican que Nicaragua recibió por cada kilogramo exportado US$1,21 en promedio, superior a los US$1,11 en similar periodo del año pasado, lo que implica un crecimiento de 8,4%.



No obstante, en los precios de los veinte principales productos, este pasó de US$1,92 por kilogramo el año pasado, en el periodo comparado, a US$1,89 este año. Entre los principales productos están el café, la carne de bovino, el oro, el azúcar, el maní, entre otros.



Hasta noviembre la carne de bovino desplazó al café oro y se convirtió en el primer producto de exportación.



La carne de bovino ha generado US$474.57 millones, US$30.68 millones más que en el mismo tiempo del año pasado, esto se debe a mayor volumen y mejor precio, ya que pasó de 4.5 a 4.6 dólares el kilogramo.

Oro genera mayor divisas

El oro bruto, se convirtió en el segundo producto de exportación, este producto ha proporcionado en divisas 452.88 millones de dólares hasta noviembre, 106.56 millones de dólares más que el año pasado, esto principalmente por mayor envío de producto y una mejora en el precio. El oro registró un crecimiento en el precio de 6.4 por ciento, al pasar el kilogramo de US$40.898.9 a US$43.511.2.



En cuanto al oro, el Banco Mundial prevé que el próximo año los metales preciosos se incrementen «en respuesta a la mayor incertidumbre mundial y a la aplicación de políticas monetarias acomodaticias».



El oro- uno de los principales productos de exportación de Nicaragua- se espera que la onza troy se incremente de US$1.390 este año a US$1.470 en el 2020, para luego enrumbarse a una tendencia a la baja a partir de 2021, hasta ubicarse en 2030 en US$1.300.

El precio sigue afectado al café y azúcar

El café oro pasó a ser el tercer producto de exportación y hasta noviembre generó US$440,12 millones, 35.2 millones más que el año pasado, El café mantiene una caída en el precio de 12,3%, al pasar US$3,1 dólares a US$2,7 dólares el kilogramo.



“El café a pesar que bajo el precio, el aumento en el volumen compensó un poco, pero esto es resultado de lo que se fertilizó en el 2017 e inicios del 2018, el problema va ser el año que viene, que podemos esperar una caída en las exportaciones de café en 40 millones de dólares”, dijo Jacoby.



De igual forma el azúcar ha sido sacudido por los bajos precios internacionales, que registran una caída del 18,8%, lo que provocó una merma en valor. Este sector generó US$162.94 millones hasta noviembre de este año, inferior a los 189.48 millones en el mismo lapso el año pasado. En volumen de azúcar se exportó 511,105 toneladas, 28,639 toneladas más que el año pasado.



En cuanto al maní, acumula ingresos en US$92.45 millones, mientras que en el mismo periodo el año pasado generó US$107,85 millones, habiendo una caída de 14,27% en valor. Asimismo en volumen se observa una caída de 16,1%, al exportar 76,889.16 toneladas, 14,809 toneladas menos con respecto al año pasado.



Hasta noviembre se registran 98 destinos comerciales, se perdió la conexión comercial con 16 países y se abrió el comercio con 11 nuevos destinos.

Estados Unidos el principal comprador de Nicaragua

Estados Unidos sigue siendo el principal comprador que tiene Nicaragua, ese mercado le generó al país US$1.128,15 millones de los 2,535.93 millones que se han captado entre enero y noviembre, lo que equivale al 44,8% del total.



Después de Estados Unidos, Centroamérica es el principal comprador de Nicaragua, hasta noviembre, El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá han contratado en productos el equivalente a US$592,97 millones.



Por el contrario Venezuela se desvaneció. El Cetrex indica que Nicaragua recibió de Venezuela US$32.285,3, un nivel no visto desde 2008, cuando la relación comercial con ese mercado comenzó a crecer basado en el fuerte vínculo político que el dictador Daniel Ortega forjó con el fallecido presidente Hugo Chávez.



Las ventas hacia Venezuela hasta noviembre de este año reflejan una caída de 99,8%, lo que significó para Nicaragua una merma de US$20,52 millones con relación enero-noviembre del 2018, cuando se reportaba un compra de US$20,55 millones.